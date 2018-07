Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 27 jul (Lusa) - O Ministério da Educação rejeitou hoje acusações de fraude nas avaliações dos estudantes e anunciou que perto de 100% dos alunos já tem a sua avaliação concluída e que as restantes ficarão hoje concluídas. (CORRIGE A PERCENTAGEM DE ALUNOS JÁ COM AVALIAÇÕES FEITAS, PASSANDO DE "PERTO DE 98%" PARA "PERTO DE 100%")

"Neste momento, temos 99,7% dos alunos avaliados" e "os casos em falta, que são muitíssimo residuais, ficarão resolvidos ao longo do dia de hoje, eventualmente segunda-feira de manhã, o que significa que, neste momento, temos a conclusão do processo avaliativo e com isso o ano letivo terminado", disse à agência Lusa, a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão.

O Sindicato de Todos os Professores (STOP) disse hoje ter identificado cerca de dez casos em que notas do segundo período foram usadas na pauta final e anunciou que vai avançar com um processo contra a tutela e diretores de escolas por considerar que se trata de uma "avaliação fraudulenta".