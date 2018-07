Actualidade

O treinador do Sporting desvalorizou hoje uma eventual saída do comando técnico após as eleições e admitiu que os 'leões' partem em desvantagem na luta pelo título nacional de futebol, devido à instabilidade que se viveu no clube.

"Sou treinador de todos os sportinguistas. O meu foco é construir uma boa equipa, treiná-la bem e vencer o primeiro jogo do campeonato. Compreendo tudo o que é a vontade de quem quer ser presidente do Sporting e continuo o mesmo para aqueles que não entenderam dar o meu nome como treinador do Sporting. Sou treinador do Sporting, assinei por um ano com mais um de opção, mas não ligo nada a isso", afirmou José Peseiro.

Na primeira conferência de imprensa realizada esta época - na Academia de Alcochete -, que serviu de antevisão do jogo de apresentação dos 'leões', diante do Marselha, no sábado (20:30), o técnico não se coibiu de abordar os diferentes temas da atualidade 'verde e branca', entre os quais a luta pelo título.