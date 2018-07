Actualidade

A empresa que abandonou 533 cães no canídromo em Macau comprometeu-se hoje a construir um Centro Internacional de Realojamento de galgos, único no mundo, que terá um orçamento anual até 1,587 milhões de euros.

"Não há centro nenhum no mundo igual a este" afirmou o presidente da Anima - Sociedade Protetora dos Animais de Macau, Albano Martins após a assinatura, hoje, do acordo com a Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen), responsável pelo canídromo, que assegurou a construção de Centro Internacional de Realojamento de galgos.

"Os 533 animais cabem todos no primeiro piso e aquilo tem três pisos", disse Albano Martins, explicando de seguida que "o centro é para continuar para toda a vida".