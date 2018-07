Actualidade

A Galp iniciou a produção do projeto Kaombo Norte, no Bloco 32, em Angola, comunicou hoje a empresa ao mercado.

"A Galp, parceira do consórcio para o desenvolvimento do Bloco 32, informa que se iniciou a produção do projeto Kaombo, através da FPSO que irá desenvolver a área de Kaombo Norte, localizada aproximadamente a 260 quilómetros da costa de Luanda, em profundidades de água entre os 1.400 e 1.950 metros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O plano em causa prevê a instalação de duas unidades 'Floating Production Storage and Offloading' (FPSO), cada uma com uma produção de cerca de 115 mil barris de petróleo por dia.