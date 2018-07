Actualidade

A procura por desportos aquáticos e de natureza aumentou no Azibo, com a Câmara de Macedo de Cavaleiros sem capacidade de resposta às solicitações deste verão para férias organizadas no principal espaço de veraneio do Nordeste Transmontano.

O local classificado "Paisagem Protegida" e integrado no Geopark Terras de Cavaleiros já recebeu alguns grupos organizados para férias desportivas e o município tem pendentes "mais oito pedidos", aos quais não garante ter capacidade para dar resposta, como disse à Lusa o responsável pelo Gabinete de Desporto, Rodolfo Moreno.

"Não garantimos que vamos dar resposta a todos por que era algo que não estava previsto no nosso plano de atividades e são atividades suplementares", explicou, indicando que se trata de pedidos de municípios e outras entidades, sobretudo do litoral norte, que escolhem este local para as férias de verão de crianças e jovens.