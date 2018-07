Actualidade

O grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa dos Açores vai criar uma comissão de inquérito, com caráter potestativo, para investigar os alegados casos de maus tratos a idosos na Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

O anúncio foi feito hoje, em comunicado, pela bancada social-democrata, na sequência de uma grande reportagem feita pela TVI, que dá conta de queixas de maus tratos aos utentes daquela instituição particular de solidariedade social, e também do silêncio do executivo socialista em relação a essas denúncias.

"O alarme social causado nos Açores pelas recentes notícias justifica uma atuação firme e imediata, sob pena de ser posta em causa a confiança que os açorianos devem ter nas instituições que prestam cuidados aos idosos e nas entidades públicas que as fiscalizam", justifica o grupo parlamentar do PSD, em comunicado.