Mais de 400 trabalhadores saíram da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre janeiro e junho deste ano, segundo os dados hoje divulgados pelo banco público.

No final de junho a CGD tinha 7.903 empregados na atividade em Portugal, menos 418 do que os 8.321 que tinha no final de 2017.

A CGD voltou a abrir este ano um novo programa de rescisões por mútuo acordo e de reformas antecipadas, tal como já fez no passado. Em 2017, deixaram a CGD quase 550 trabalhadores.