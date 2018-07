Actualidade

O Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem (SIPE) e o Sindicato dos Enfermeiros (SE) marcaram uma greve geral da classe para o período entre 13 e 17 de agosto, anunciaram hoje as estruturas em comunicado.

A greve, avisam no comunicado, abrange todos os enfermeiros, independentemente do vínculo laboral, e tem a forma de "paralisação total e com abandono do local de trabalho".

Os sindicatos protestam nomeadamente pela não conclusão de um acordo coletivo de trabalho que contemple, entre outras matérias, a categoria de enfermeiro especialista, e exigem o descongelamento da carreira, reivindicando que "o Estado deve aos enfermeiros 13 anos, 7 meses e 25 dias nas progressões".