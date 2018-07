Incêndios

O Governo vai avançar com um projeto de formação de reclusos no domínio dos sapadores florestais, alargando a todo o país a experiência piloto desenvolvida no estabelecimento prisional de Alcoentre, anunciou hoje o secretário de Estado das Florestas.

"Podemos garantir, por um lado, boa formação, por outro lado, a reinserção social que se pretende", afirmou Miguel Freitas, explicando que o projeto vai contar com a participação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em parceira com os Serviços Prisionais.

Em declarações à agência Lusa, o titular da pasta das Florestas e do Desenvolvimento Rural disse que a experiência piloto desenvolvida no estabelecimento prisional de Alcoentre, com 15 reclusos a receberem formação de sapador florestal, entre 01 de março e 31 de maio deste ano, foi concluída com "sucesso", pelo que se pretende que os recém formandos integrem o programa de sapadores florestais que existe a nível nacional.