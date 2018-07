Actualidade

O vereador do BE na Câmara Municipal de Lisboa, Ricardo Robles, considerou hoje ter condições para se manter no cargo e defendeu que o pedido de demissão feito pela concelhia do PSD não tem "qualquer base".

Ricardo Robles, que assumiu os pelouros dos Direitos Sociais e da Educação na sequência de um acordo de governação da cidade firmando com o PS, falava aos jornalistas numa conferência de imprensa na sede do Bloco de Esquerda.

Questionado sobre se teria condições para continuar a integrar o executivo municipal, Robles foi taxativo: "com certeza que sim".