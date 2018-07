Actualidade

O despiste de uma autocaravana na A6, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, provocou hoje seis feridos ligeiros, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o despiste ocorreu na autoestrada 6 (A6), ao quilómetro 128, no sentido Borba-Elvas, tendo os seis feridos sido transportados para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

Segundo fonte do Posto de Trânsito de Estremoz da GNR, cerca das 20:30 o trânsito estava a circular com normalidade na A6, no sentido Borba-Elvas.