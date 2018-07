Actualidade

As negociações entre os sindicatos dos professores e o Ministério da Educação (ME) são retomadas a 07 de setembro, segundo o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), que considera a reunião decisiva para um arranque de ano tranquilo.

"O SIPE, juntamente com as restantes estruturas sindicais, foi convocado pelo Ministério da Educação para uma reunião a realizar às 15:00, do próximo dia 07 de setembro. Em causa está a negociação do prazo e forma de recuperação do tempo de serviço congelado dos professores, correspondente a nove anos, quatro meses e dois dias", lê-se no comunicado do sindicato, que integra uma plataforma de dez estruturas sindicais que há meses negoceia com o Governo a recuperação do tempo de serviço congelado.

No comunicado, que cita a presidente do SIPE, Júlia Azevedo, a sindicalista defende que esta será "uma reunião decisiva, numa altura em que o Ministério e o Governo estão sujeitos a uma grande pressão, pois está em causa a aprovação do Orçamento do Estado e a tranquilidade do arranque do ano letivo".