Europeu sub-19

O guarda-redes Diogo Costa vai falhar a final do Europeu de futebol de sub-19, no domingo, frente à Itália, e vai ser substituído por Ricardo Benjamim, anunciou hoje Federação Portugal de Futebol (FPF).

"O guarda-redes do FC Porto sofreu uma lesão muscular na coxa direita impeditiva de continuar a dar o seu contributo à seleção nacional de sub-19. Os exames complementares, realizados esta sexta-feira, definiram que não seria possível a sua utilização no derradeiro encontro do Euro2018", refere a FPF, em comunicado.

O 'dono' da baliza portuguesa durante a fase final do torneio foi substituído por João Virgínia durante a segunda parte da goleada por 5-0 frente à Ucrânia, na meia-final, na quinta-feira, devido a problemas físicos.