Músicas do Mundo

O "golpe" no Brasil "é, em grande parte, mediático", consideram os irmãos Tulipa e Gustavo Ruiz, que atuaram no Festival Músicas do Mundo, na sexta-feira, sem arriscar previsões sobre as eleições presidenciais marcadas para outubro.

"A gente está vivendo um golpe, em grande parte mediático, conduzido pela maior emissora do país [TV Globo]", descreve Gustavo Ruiz, alertando que "essa falta de imparcialidade é perigosa".

As eleições de outubro no país dominam todas as conversas entre brasileiros. "Ninguém sabe. Os candidatos ainda não foram totalmente definidos. Tem um grande líder no Brasil que está preso [Lula da Silva]. É preciso esperar para entender as cenas dos próximos capítulos. A gente não sabe o que vai acontecer", analisa Tulipa.