Actualidade

Para conseguir lugar numa espreguiçadeira ou para estender a toalha num quadrado de areia é preciso chegar cedo ao "badeschiff", um antigo barco transformado em piscina, mesmo em cima do rio Spree, em Berlim, sinal de verão anormalmente quente.

As temperaturas máximas, um pouco por toda a Alemanha, superam os 30 graus e, de acordo com as previsões, vão continuar assim na próxima semana.

Há fila para entrar, fila para arranjar sítio e até fila para mergulhar. "Há que aguentar e esperar, sem desesperar", confessa Noah Gefen que chegou o mais cedo que conseguiu à conhecida piscina no bairro de Kreuzberg.