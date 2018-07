Actualidade

A chegada tardia do verão e a instabilidade climatérica estão a causar quebras de receitas nos negócios de praia no Algarve, com os empresários a temerem que agosto não chegue para recuperar as perdas de junho e julho.

Depois de um mês de junho muito fraco a nível comercial, também na primeira quinzena do mês de julho se verificaram quebras relativamente ao ano passado e os negócios começam agora aos poucos a ganhar vida, sobretudo desde o dia 15 de julho, relataram à Lusa vários empresários.

João Mota Gomes, que detém uma concessão na praia conhecida por Praia dos Tomates, em Albufeira, contou que ainda que na última quinzena de julho se tenha registado um maior movimento, sobretudo de turistas portugueses, comparativamente ao ano passado, os negócios têm estado mais fracos.