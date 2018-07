Actualidade

A chegada do verão está a trazer o início das campanhas arqueológicas, que oferecem a miúdos e graúdos a oportunidade de participar em escavações de Norte a Sul do país e descobrir mais sobre arqueologia, património e o trabalho dos arqueólogos.

Entre junho e setembro são muitas as autarquias de Norte e a Sul do país a lançar iniciativas arqueológicas (cuja informação pode ser encontrada em sites de arqueologia e das próprias autarquias) que oferecem, entre outras coisas, a possibilidade de participar em escavações.

Por exemplo, em Mértola, distrito de Beja, até 16 de setembro crianças, jovens e adultos podem participar no programa "Uma atividade de ciência para todos", em Proença-a-Nova (Castelo Branco) já está a decorrer o VII Campo Arqueológico Internacional e no Museu da Lourinhã, Lisboa, há atividades relacionadas com arqueologia, paleontologia e etnografia.