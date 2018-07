Actualidade

O grupo de cante alentejano Rancho de Cantadores de Paris vai fazer uma viagem a Serpa, de 28 de agosto a 11 de setembro, para gravar "o primeiro disco franco-português de cante alentejano".

Em Serpa, no distrito de Beja, o grupo de sete parisienses vai "conviver com os grupos e trocar experiências e formas de cantar diferentes", e vai fazer gravações com 17 grupos, explicou à Lusa o único português do Rancho de Cantadores de Paris, Carlos Balbino.

"Este é o primeiro CD franco-português ou luso-francês de cante alentejano, porque nós somos um grupo de Paris e eu sou o único português no grupo. Somos o primeiro grupo estrangeiro de cante alentejano que vai fazer um CD. Para nós é uma grande alegria, mas temos a noção que, para o cante alentejano, é um grande passo", sublinhou Carlos Balbino, também ensaiador do grupo.