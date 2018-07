Actualidade

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE) disse hoje que o vereador bloquista da Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, "nada fez de errado", classificando as notícias de alegada especulação imobiliária de "mentiras".

"Eu ontem (sexta-feira) acordei com uma capa de jornal que dizia que o vereador do Bloco [de Esquerda] tinha ganho milhões de euros numa operação imobiliária e era mentira. Hoje acordei com uma capa de jornal que diz que o vereador do BE tem um apartamento em Saldanha, que, pelos vistos, era uma grande novidade, e é mentira. É a casa onde ele vive, uma casa arrendada", disse hoje Catarina Martins, em Abrantes, no distrito de Santarém, onde se juntou aos 230 jovens no Acampamento da Liberdade 2018, promovido pelo BE, que decorre no parque de campismo de Castelo do Bode, em Martinchel.

Em causa está uma notícia avançada na edição de sexta-feira do Jornal Económico, que dá conta que, em 2014, o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado, avaliado em 5,7 milhões de euros e posto à venda em 2017.