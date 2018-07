Actualidade

Os conselheiros das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo criticaram hoje a decisão de encerrar os balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Grão-Ducado, acusando o banco e o Governo de votar os emigrantes que ali vivem "ao ostracismo".

Num comunicado divulgado hoje, os dois conselheiros, Rogério Oliveira e João Verdades dos Santos, lamentam que o fecho no Luxemburgo surja "como facto consumado, ao contrário de França", onde o banco anunciou que vai manter os balcões abertos, questionando o "que fizeram os portugueses residentes no Grão-Ducado" para "merecer o encerramento e tão elevado grau de ostracismo" por parte "da administração da CGD" e "do Estado Português".

Em declarações à Lusa, João Verdades acusou também a CGD de tomar a decisão numa altura em que "toda a gente vai de férias", o que terá levado a um afluxo de clientes às duas agências do banco no Luxemburgo para retirar dinheiro, provocando "o pânico", tal como a Lusa noticiou na sexta-feira.