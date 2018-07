Actualidade

Duas pessoas morreram e uma ficou em estado grave depois de um carro se ter despistado na Estrada Nacional 1 na freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores de Gaia, José Barbosa, as vítimas mortais são um homem de 54 anos e uma mulher de 51, ambos colhidos pela viatura ligeira de passageiros que se despistou, embateu num carro estacionado e acabou por cair num terreno junto ao local do acidente, no concelho de Gaia, distrito do Porto.

O responsável explicou que, num primeiro momento, os bombeiros apontaram apenas para a existência de uma vítima mortal na sequência do acidente que ocorreu pelas 08:24, pois a outra se encontrava debaixo do veículo que se despistou "e só foi localizada quando a viatura foi levantada".