Actualidade

Um automóvel incendiou-se hoje na A2, no sentido norte-sul, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), obrigando a um corte parcial de trânsito naquela via de cerca de duas horas, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta para a ocorrência registada na autoestrada 2 (A2), ao quilómetro 80,4, foi dado às 16:12.

Segundo a GNR, a circulação foi retomada com normalidade cerca das 18:10, não havendo feridos a registar.