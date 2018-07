Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou hoje a que as eleições presidenciais de domingo no Mali sejam pacíficas e um exercício da democracia.

António Guterres realçou o clima pacífico que pautou a campanha eleitoral, apesar das ameaças contra a segurança no norte e centro do país, e reiterou o apoio das Nações Unidas ao processo eleitoral, segundo um comunicado do seu porta-voz, Farhan Haq.

O ex-primeiro-ministro português pediu a todos os agentes políticos no Mali para que façam das eleições um processo pacífico, livre e transparente e resolvam eventuais disputas através das instituições apropriadas de acordo com a lei.