As assembleias de voto abriram hoje no Camboja para as eleições legislativas, nas quais o favorito é o partido no poder de Hun Sen, dada a ausência do principal movimento da oposição, ilegalizado em novembro passado.

"Todas as assembleias de voto abriram às 07:00" (00:00 em Lisboa), declarou um porta-voz da comissão eleitoral cambojana. Os resultados provisórios deverão ser anunciados durante a noite.

O primeiro-ministro, Hun Sen, está no poder há 33 anos e o seu Partido do Povo Cambojano (PPC) venceu todas as eleições desde 1998.