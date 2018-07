Actualidade

A União Europeia, a Turquia, as migrações e as fronteiras, a informação ou a falta dela, a música e a política foram os temas discutidos à mesa da banda mais pan-europeia que passou pelo Festival Músicas do Mundo.

Eles sabiam que era difícil passarem despercebidos. Afinal, dentro do grupo Derya Yildirim & Grup Simsek cabem cinco países: Graham Mushnik (Alemanha), Antonin Voyant (França), Andrea Piro (Itália), Greta Eacott (Reino Unido) e Derya Yildirim (Turquia). Três homens, duas mulheres. A Europa numa banda, unida no fascínio pela música da sempiterno excluída Turquia.

Começámos a conversa pela União Europeia e o silêncio inicial fez temer o pior. Afinal, por onde começar? Mas só era preciso isso mesmo, começar. E a conversa acabaria por se estender durante 45 minutos.