Actualidade

O 2.º Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo vai decorrer entre 27 a 30 de setembro naquela cidade do distrito do Porto com enfoque na cooperação para o desenvolvimento sustentável, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização do fórum explica que a temática escolhida para a edição de 2018 decorre do anúncio em março feito pela Organização das Nações Unidas (ONU) da "Década Internacional para a Ação: Água para o Desenvolvimento Sustentável (2018-2028)".

Alinhado com este propósito, a organização quer "promover novas parcerias, melhorar a cooperação e fortalecer a capacidade de implementar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável".