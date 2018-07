Actualidade

Uma bola de Berlim com massa feita à base de spirulina, uma microalga considerada um "superalimento", é a inovação deste verão na ementa de bolas produzidas numa fábrica em Moncarapacho, Olhão, já disponível em várias praias algarvias.

"Queríamos procurar um produto que fosse mais saudável e em conjugação com uma marca de farinhas pedimos que ajustassem um produto feito à base de spirulina", contou à Lusa Carlos Cipriano, que há dez tem uma fábrica no Sítio do Laranjeiro, aberta apenas nos meses de verão, para produzir e vender bolas de Berlim.

Da fábrica "Bolinhas do Carlos" saem diariamente, no verão, bolas com quatro variedades de massa: normal, alfarroba, beterraba (ou 'red velvet') e spirulina. Quanto aos recheios possíveis, há mais de uma dezena de sabores: desde o tradicional creme de pasteleiro, ao mirtilo, maçã, limão, maracujá, quivi, coco, morango e vários tipos de chocolate, incluindo chocolate branco.