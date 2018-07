Actualidade

A nova vida do Convento de Francos, abandonado no Porto desde 2001, passa pela criação de um "centro de acolhimento espiritual e cultural" aberto a todos, mas, antes disso, precisa de angariar fundos suficientes para obras.

No ano passado, foi criada a Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria, por decreto episcopal do então bispo do Porto, António Francisco dos Santos, com o objetivo de "recuperar este património para ser um centro de acolhimento espiritual e cultural", explicou à Lusa uma das responsáveis da associação, Teresa Alte da Veiga.

Com cerca de 6.000 metros quadrados escondidos por uma igreja com menos de um século e por uma rua de casas térreas, o Convento de Francos foi fundado em 1951, por iniciativa de Marianna Ignez de Jesus de Mello da Silva da Fonseca de Sampaio, que, depois de visitar Fátima, questionou "por que não um Carmelo no Porto?", conta Teresa Alte da Veiga, familiar da fundadora e do engenheiro que projetou o edifício, Francisco Alpendurada.