Actualidade

Organizações não Governamentais como a Human Rights Watch (HRW) e o Greenpeace têm realizado investigações no Brasil para alertar que os pesticidas consumidos no país têm trazido sérios riscos à população.

O Brasil é reconhecido com uma das maiores potências agrícolas do mundo e consome cerca de 20% da produção dos pesticidas vendidos no planeta anualmente.

Um levantamento em sete comunidades do Brasil, divulgado no último dia 20 pela HRW, mostrou que os moradores de áreas rurais estão a ser envenenados no Brasil por pesticidas espalhados em plantações perto das suas casas, escolas e locais de trabalho.