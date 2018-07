Actualidade

A ministra da Defesa da República Centro-Africana atribui "grande importância" à presença do contingente militar português no país, que considerou "trabalhar com o coração", para segurança e proteção da população, que vive em cenário de grande tensão.

Em declarações à Lusa, Marie Noelle Koyara enalteceu o papel do 1.º Batalhão de Infantaria Paraquedista, instalado no Campo M'Poko, junto ao aeroporto internacional de Bangui, capital da República Centro Africana, "um país que procura a paz e que tem na força portuguesa um elemento muito importante".

"É com o coração que estes militares portugueses estão a trabalhar na República Centro-Africana", sublinhou Koyara, que integra o Governo do Presidente Faustin-Archange Touadera, eleito em março de 2016.