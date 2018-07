Venezuela

Um ano depois da criação da Assembleia Constituinte (AC) da Venezuela, fundada para resolver, segundo o governo, os problemas do país, a crise económica é cada vez mais grave e o desespero é evidente entre muitos venezuelanos.

"Estamos pior que nunca, fazendo milagres para poder sobreviver e para conseguir alguns alimentos e medicamentos. O dinheiro não dá para nada. Fui gastando todas as poupanças com a esperança de mudanças. Agora quero sair do país, mas já não tenho recursos", explicou uma professora à Agência Lusa.

Jennifer Saavedra, 27 anos, dá aulas de "direção de arte" em várias escolas e institutos venezuelanos. Com explicações particulares de literatura, de geografia e de inglês, junta mais de dois salários mínimos mensais.