Venezuela

Constituída há um ano, a Assembleia Constituinte da Venezuela marcou um momento de afirmação do processo revolucionário do regime 'chavista' que acentuou a fuga de muitos emigrantes do país, entre os quais os portugueses.

Há um ano, a 30 de maio de 2017, os venezuelanos foram convocados às urnas para eleger os membros da nova Assembleia Constituinte (AC), um projeto impulsionado pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro, para redigir uma Constituição da Venezuela e estabilizar a economia.

As eleições decorreram no meio de intensos protestos de rua, que se prolongaram por quatro meses, tendo morrido mais de uma centena de pessoas, com a oposição a apelar à abstenção e a acusar Nicolás Maduro de pretender criar um mecanismo para perpetuar-se no poder.