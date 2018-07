Actualidade

A polícia italiana conseguiu, com a ajuda das redes sociais, descobrir a identidade de um esquiador francês que morreu em 1954 a 3.100 metros de altitude e que esteve desaparecido durante 64 anos, adiantou a AFP.

Os restos mortais e os acessórios do esquiador foram encontrados a 22 de julho de 2005 no Val d'Aoste (noroeste de Itália), nos cumes dos Alpes, na região de Valtournenche, explicou no domingo, em comunicado, a polícia italiana.

No entanto, só agora foi possível chegar à identidade do esquiador.