Europeu sub-19

O ministro da Educação felicitou hoje a seleção portuguesa de futebol de sub-19 pela "grande vitória" na final do europeu, na Finlândia, realçando a "grande resiliência, combatividade e maturidade" dos jovens jogadores e a "técnica e tática fantásticas".

Numa mensagem áudio enviada à agência Lusa, Tiago Brandão Rodrigues estende a saudação ao selecionador nacional, Hélio Sousa, e à Federação Portuguesa de Futebol.

Para o titular da pasta do Desporto, a vitória hoje de Portugal frente à Itália, numa final "com uma emotividade absolutamente fantástica", revela "uma geração" de futebolistas com "grande resiliência, grande combatividade e maturidade".