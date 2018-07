Actualidade

Uma avioneta caiu no domingo ao final da tarde na pista do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, no Brasil, provocando a morte do piloto, desconhecendo-se ainda as causas do acidente.

De acordo com informações recolhidas pela Folha de São Paulo, a avioneta caiu cerca das 18:00 locais (22:00 em Lisboa), na pista do aeroporto de Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

A única vítima mortal do acidente foi o piloto da avioneta, que tinha descolado de Videira, em Santa Catarina, tendo as outras seis pessoas que seguiam a bordo sido "socorridas com vida".