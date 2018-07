Actualidade

A paixão de infância pela moda de uma portuguesa a residir no Canadá levou-a a abrir uma loja de roupa em Toronto com vestuário 'Made in Portugal'.

Paula Seiça, de 42 anos, chegou ao Canadá em setembro de 2011, para estar com o marido. Há cinco anos decidiram abrir um pronto-a-vestir com um conceito "maioritariamente de peças portuguesas" ligadas ao vestuário, acessórios e bijutaria.

"Os artigos expostos são exclusivamente de designers portugueses. Vendemos ao público em geral, mas também fazemos revenda, o denominado 'showroom' no nosso estabelecimento", afirmou a empresária.