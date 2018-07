Actualidade

Os lucros da Galp subiram 63% no segundo trimestre do ano para os 251 milhões de euros, segundo os valores comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a Galp indica, contudo, que o resultado líquido de acordo com as normas contabilísticas internacionais (IFRS) foi de 330 milhões de euros.

A produção de petróleo e gás da Galp aumentou no segundo trimestre do ano 20% em termos homólogos, para a qual contribuiu a entrada em operação, no ano passado, da unidade flutuante mais recente do pré-sal brasileiro.