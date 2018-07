Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,05% para os 5.618,15 pontos, depois de ter fechado a sessão de sexta-feira também a ganhar.

Na última sessão o PSI20 encerrou com um ganho de 0,40%, para 5.615,27 pontos, e com a Sonae a liderar as subidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram, seis desceram e uma manteve-se inalterada (Ramada Investimentos). A Sonae subiu 1,78% para 0,97 euros.