Volta a Portugal

A W52-FC Porto, vencedora das últimas cinco edições, parte mais uma vez como grande favorita à conquista da Volta a Portugal, numa 80.ª edição em que o Sporting-Tavira surge, novamente, como grande rival.

Com quatro antigos vencedores na equipa que na quarta-feira vai partir de Setúbal, a União Ciclista de Sobrado, estrutura atualmente como o nome de W52-FC Porto, será novamente o alvo a abater pelas restantes equipas, numa edição da Volta que deverá ser discutida pelas equipas lusas.

Os espanhóis Raúl Alarcón, que vai partir com o dorsal número um, por ter vencido em 2017, e Gustavo Veloso, vencedor em 2014 e 2015, são os nomes grandes dos 'dragões', que podem ter em António Carvalho, vencedor do Grande Prémio JN, um plano C.