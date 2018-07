Actualidade

As autoridades da Malásia admitem o envolvimento de "terceiros" no caso do desaparecimento do avião MH370 da Malaysia Airlines que transportava 239 pessoas a bordo, em 2014,

"Não podemos excluir a participação de uma terceira parte", disse Kok Soo Chon, chefe da investigação oficial durante uma conferência de imprensa.

O voo MH370, da Malayisia AirLines, fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim, no dia 08 de março de 2014, e "depois de ter mudado" de rumo despenhou-se no Oceano Índico.