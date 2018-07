Actualidade

Os quatro turistas estrangeiros mortos no sul do Tajiquistão, no domingo, foram vítimas de um ataque levado a cabo por homens armados, revelaram hoje as autoridades de Duchambé.

No domingo, as primeiras informações sobre a morte dos turistas - dois norte-americanos, um suíço e um holandês - indicavam que a causa da morte tinha sido um acidente de viação, mas hoje de manhã as autoridades do país indicaram que se tratou de um ataque armado.

"Estamos a investigar todas as pistas", disse o ministro do Interior do governo do Tajiquistão, Ramazon Hamro Rahimzoda acrescentando que os "assaltantes" eram portadores de facas e de armas de fogo.