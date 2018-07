Actualidade

O indicador de confiança dos consumidores diminuiu nos últimos dois meses, enquanto o indicador de clima económico aumentou entre maio e julho, atingindo o máximo desde maio de 2002.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos consumidores diminuiu nos últimos dois meses, fixando-se nos 1,3 pontos em junho, após ter atingido em maio o valor máximo da série (3,3 pontos).

O INE explica que a redução do indicador de confiança dos consumidores em julho resultou do contributo negativo de todas as componentes, destacando-se as perspetivas relativas à evolução do desemprego e da situação económica do país.