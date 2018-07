Actualidade

O capitão do navio humanitário Lifeline, que está a ser julgado em Malta por alegadas irregularidades, desejou "um futuro melhor" aos refugiados que ajudou a resgatar do Mediterrâneo em julho e que chegaram no domingo a Portugal.

"Espero que os migrantes que foram para Portugal possam ter um futuro melhor, que tenham oportunidade de se integrarem e que possam tornar-se membros da sociedade portuguesa", disse Claus-Peter Reisch à agência Lusa à entrada da audiência no tribunal de La Valetta.

O capitão do navio, pertencente à organização não-governamental alemã Mission Lifeline, atracou em Malta a 27 de junho com cerca de 240 migrantes a bordo e é acusado pelas autoridades locais de irregularidades no registo marítimo.