Actualidade

Diversos pais manifestaram-se hoje em Pequim, frente ao Ministério da Saúde, após a polémica das vacinas falsificadas por um laboratório chinês, um facto raro na China.

Num país onde as manifestações de protesto são raras, os manifestantes conseguiram concentrar-se na porta do ministério, carregando faixas a pedir sanções por causa do escândalo que eclodiu em meados de julho, quando foi descoberto um processo de fabricação ilegal de vacinas anti-rábicas.

De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, os manifestantes exigiram legislação sobre as vacinas. "Deve haver uma lei sobre vacinas", gritavam.