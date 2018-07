Actualidade

O Governo refere como "trabalho normal de interação de entidades" a necessidade da ANA-Aeroportos de Portugal entregar mais elementos relativos ao estudo ambiental, no âmbito do novo aeroporto do Montijo, e não espera atrasos no calendário.

"Foi solicitado pelas autoridades ambientais mais informação sobre algumas das perspetivas incluídas no estudo de impacto ambiental. Vejo isso com normalidade, embora com a exigência de quem, com certeza, quer que todas as questões ambientais sejam devidamente consideradas e devidamente minimizadas", afirmou hoje o ministro do Planeamento e Infraestruturas.

Pedro Marques garantiu que este é um "trabalho normal, de interação entre as entidades" e que o que é "crítico é que o calendário de implementação da infraestrutura seja assegurado" e que haja condições para começar a transformar a base aérea para aviação civil no próximo ano.