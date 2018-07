Brexit

O Credit Suisse vai transferir 50 trabalhadores de Londres para Madrid, para manter o acesso a clientes e mercados da União Europeia (UE) em caso de 'brexit' duro, indicou hoje um porta-voz do banco suíço.

"O Credit Suisse está a trabalhar para manter o acesso a clientes e mercados da UE, no caso de haver um 'brexit' duro" (ou seja, uma saída britânica com rutura total e sem acordo de comércio livre com a UE), disse à agência Efe o porta-voz da segunda entidade financeira helvética.

Para isso, o banco mantém conversações com reguladores, com funcionários e com outras partes interessadas.