Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), garantiu hoje que o acordo de governação da cidade firmado com o Bloco de Esquerda "mantém-se inalterado" e agradeceu o trabalho de Ricardo Robles enquanto vereador.

"No momento em que é conhecida a decisão pessoal de renúncia de Ricardo Robles ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Lisboa quero agradecer o seu trabalho e o seu empenho ao serviço da cidade, qualidades que demonstrou como deputado municipal e como vereador, quer na oposição quer no exercício de funções de vereador com pelouro", escreveu o presidente do município numa publicação na sua página da rede social 'Facebook'.

Quanto ao acordo político assinado entre socialistas e bloquistas já após a tomada de posse do executivo da capital, Medina diz que "mantém-se inalterado".