Actualidade

O despiste de um automóvel ligeiro ocorrido hoje na Via do Infante (A22), no Algarve, no troço entre Boliqueime e Albufeira, provocou sete feridos ligeiros, que foram transportados ao hospital "por precaução", disse fonte da Proteção Civil.

O alerta foi recebido às 15:51, "dando inicialmente conta de um acidente em Boliqueime [concelho de Loulé], mas depois de as equipas de socorro chegarem ao local verificou-se que era numa zona já pertencente a Paderne, no concelho de Albufeira", afirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, indicando que o acidente provocou "sete feridos, todos leves".

"Os feridos foram todos transportados para o Hospital de Faro, mas só por precaução e todos com ferimentos ligeiros", afirmou a fonte do CDOS.