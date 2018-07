Actualidade

A Meliá Hotels International registou, no primeiro semestre, 61,8 milhões de euros de lucro, mais 7,2% em comparação com igual período do ano anterior, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de valores (CNMV), citado pela EFE, nos primeiros seis meses do ano, a dona dos hotéis Tryp, totalizou 155,1 milhões de resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA), uma subida de 7,7% face ao período homólogo.

Por sua vez, o resultado operacional fixou-se em 879,2 milhões de euros, 2,2% menos do que no período compreendido entre janeiro e junho de 2017.