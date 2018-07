Actualidade

O professor Manuel Grilo, número três na lista, vai substituir Ricardo Robles como vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa, anunciou a Comissão Política do partido, num comunicado divulgado esta noite.

Ricardo Robles anunciou hoje a sua renúncia como vereador do BE da Câmara de Lisboa, afirmando ser "uma decisão pessoal" com o "objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade".

A demissão surge na sequência de uma notícia avançada na edição de sexta-feira do Jornal Económico segundo a qual, em 2014, o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado e posto à venda em 2017 avaliado em 5,7 milhões de euros.